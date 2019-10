Het Lanakense autobusbedrijf Heidebloem kocht in het voorjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) een stuk industriegrond in het Europark. Bedoeling was om daar burelen en nieuwe stelplaatsen te bouwen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft echter onverwacht bezwaar geuit tegen de verkoop, omdat er een bewoonde dassenburcht op het perceel ligt. Heidebloem moest in allerijl op zoek naar een nieuw stuk grond.