Met een staande ovatie beloonde het Genkse publiek haar team voor een topprestatie in de eerste thuismatch in deze Champions League. Het 0-0-gelijkspel tegen de Europese topclub Napoli werd gevierd als een zege. Een onbevangen Genk werd enkele keren gered door het doelhout, maar dwong genoeg kansen af om het punt en de bijhorende 900.000 euro te rechtvaardigen. “Dit was het Genk dat ik elke week wil zien, ook in de competitie”, glunderde een apetrotse Felice Mazzu.