Met vallen (blessures) en opstaan (enkele persoonlijke records) bereikte Nafi Thiam het WK in Doha. Na één dag, ofwel vier van de zeven proeven, doet Thiam beter dan op het vorige WK. Toch is de loper richting nieuwe wereldtitel nog lang niet uitgerold. Want de enige vrouw die haar kan bedreigen, Katarina Johnson-Thompson, steekt in bloedvorm.