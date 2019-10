De echte Witse? Uiteraard bestaat hij. De speurder op wie de alombekende commissaris uit Halle gebaseerd is, heet Marc Ruiters (68) en werkte bij de afdeling moord van de Antwerpse gerechtelijke politie. Tien jaar na zijn pensionering mag Ruiters zich opnieuw inwoner van zijn geboortestad Tongeren noemen. En dat hebben ze geweten in de eerste stad van het land. Want sinds kort vliegen de try’s, scrums en drop-goals je om de ingetapete oren aan de Sportoase in Mal. Marc Ruiters, voorzitter van Limburgs jongste rugbyclub Ambiorix Tongeren, ademt, eet en droomt rugby.