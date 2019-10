Zijn evenaring van het doelpuntentotaal van Diego Maradona (115 goals voor Napoli) zal nog even moeten wachten. Dries Mertens moest zich in Genk tevredenstellen met een invalbeurt van ruim een halfuur. Te weinig tijd om zijn Napoli voorbij een sterk Genk te helpen: 0-0.

“Ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn met dit gelijkspel”,aldus de Rode Duivel. “Ik vond Genk goed voetballen maar wij zijn nooit in ons spel gekomen. Jammer want na de drie punten thuis tegen Liverpool ...