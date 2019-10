Axel Witsel en Thorgan Hazard pakken met Borussia Dortmund drie punten in Praag

Borussia Dortmund heeft woensdag op de tweede speeldag van de groepsfase een moeizame, maar belangrijke 0-2 overwinning geboekt op het veld van Slavia Praag. Het Duitse team telt nu 4 punten in groep F. De andere twee ploegen uit de poule, Barcelona en Inter, kijken elkaar later op de avond in de ogen.

Dortmund startte met Axel Witsel in de basis en Thorgan Hazard op de bank. De Duitsers kwamen op voorsprong via een knappe actie van Achraf Hakimi in de 35e minuut. De rechtsachter werd het laantje in gestuurd door Julian Brandt en dribbelde zich rond de keeper, alvorens af te werken. Eerder kreeg de thuisploeg de kans om de score te openen, maar Roman Burki wist de poging van de doorgebroken Lukas Masopust te redden.

Na de rust kregen we een gelijkaardig scenario te zien, beide teams kregen nog kansen om te scoren en uiteindelijk was het opnieuw Hakimi op aangeven van Brandt die af kon ronden (89.). Hazard maakte zijn intrede in de 74e minuut.