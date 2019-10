Opgravingen in Helchteren gestart: “Mogelijk stoten we nog op een tweede Duitse soldaat”

Houthalen-Helchteren -

De tuin van de familie Schepers is een grote archeologische site geworden. Nadat de 7-jarige zoon des huizes eerder met zijn metaaldetector onder meer een Duits machinegeweer en helm had gevonden, is gisteren de dienst Onroerend Erfgoed neergestreken aan de Kazernelaan in Helchteren.