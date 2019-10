Collectie van Virgil Abloh vanaf november te koop bij Ikea

De populaire Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh, bekend van zijn eigen modemerk Off-White, lanceert heel binnenkort zijn langverwachte meubelcollectie voor Ikea. Vanaf 1 november zijn de vijftien items wereldwijd verkrijgbaar.

De collectie krijgt de naam Markerad mee en zal toegespitst zijn op jongvolwassenen, opdat zij een statement kunnen maken in hun eerste stulpje. “Ik wil met de stuks in de collectie humor en ironie in huis brengen”, zegt Abloh in een persbericht van de meubelgigant. Het voorbije jaar werden regelmatig teasers uit de lijn op de wereld losgelaten, zonder meer van een tapijt in de vorm van een iIkea-rekeningetje.

De designer heeft in totaal vijftien, louter essentiële, items voor in huis ontworpen: een tafel, stoelen en een klok. Er zal ook een bijzondere spiegel te koop zijn, die het spiegelbeeld verdraait om letterlijk een Abloh-twist in je interieur te integreren, en meerdere eigenzinnige tapijten. Vanaf 1 november vind je de lijn in alle Ikea-winkels.

Foto: Ikea

Prijzen van de collectie werden al eerder bekendgemaakt. De tafel zal om en bij de 279 euro kosten, de stoelen 70 euro, de loungezetel 100 euro, de kussens 10 of 13 euro. Het tapijt met daarop ‘Wet Grass’ komt op 229 euro, dat met de Ikearekening op 59 euro, de spiegel 159 euro en de klok 25 euro. De prijzen van de andere tapijten schommelen tussen 79 en 229 euro. Wie enkel over een klein budget beschikt, kan voor de ‘Sculpture’-tas gaan, die kost 10 (kleine versie) of 13 euro. Let wel op: de prijzen van Ikea verschillen van land tot land dus die kunnen wat afwijken.