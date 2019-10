Belaagde Franse kandidaat-eurocommissaris: “Ik ben clean”

Tijdens haar hoorzitting in het Europees Parlement heeft de Franse Sylvie Goulard woensdagmiddag de parlementsleden op het hart gedrukt om respect te tonen voor “het vermoeden van onschuld” wanneer ze oordelen over haar geschiktheid als eurocommissaris. “I am clean”, zo stelde Goulard, die meteen werd aangepakt over het gerechtelijke onderzoek naar fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers.