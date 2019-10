Aanvaller Arne Cuypers liet in Salzburg als invaller nog een kans op de winning-goal onbenut. Tegen Napoli trof hij wel raak, snoeihard vlamde Cuypers de 2-0 tegen de netten. “Natuurlijk was ik in de wolken”, glunderde Cuypers. “Scoren in de Youth League is niet niks. De adrenaline gierde door mijn lichaam, het is ook de eerste keer dat ik voor zoveel volk voetbalde.”