Ouders Dries Mertens lunchen in restaurant De Zwaan in Godsheide

Opvallende bezoek in restaurant De Zwaan in Godsheide. De ouders van Rode Duivel en Napoli-aanvaller Dries Mertens kwamen er enkele uren voor het Champions League-duel tegen KRC Genk lunchen met topchef Peppe Giacomazza. “Wat Mertens als Belg in Napels allemaal al bewezen heeft is fenomenaal”, klinkt het bij Giacomazza die de familie Mertens goed kent.

