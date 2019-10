Nieuw tv-duo Sergio en Axel: "Axels ochtendhumeur levert goede televisie op"

Axel Daeseleire (50) en Sergio Herman (49) lijken weinig dingen gemeen te hebben. Ze kenden mekaar ook niet echt. Toch zette VTM hen samen op het vliegtuig naar zes verre bestemmingen. Hun doel: nieuwe smaken ontdekken en de couleur locale opsnuiven. Het resultaat is vanaf woensdag te zien in ‘Van De Kaart’. “Door het ochtendhumeur van Axel botste het al eens. Maar dat leverde meteen ook goede televisie op” , lacht de topkok.

Dat ze mekaar leren kennen hebben via Tinder, lacht Axel Daeseleire. Dat is uiteraard niet waar. Maar de eerste samenwerking met Sergio Herman resulteert in ‘Van De Kaart’ wel als een perfecte ...