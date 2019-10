Zonhoven -

Een 50-jarige Zonhovenaar heeft woensdag in Hasselt tien maanden cel gekregen voor het slaan en bedreigen van zijn ex. In augustus en september 2016 gaf hij de vrouw regelmatig een klap met de vlakke hand op het achterhoofd, kneep haar keel dicht en stootte met zijn elleboog in haar onderrug.