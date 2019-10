Seco Houthalen sluit: 93 jobs op de helling

Seco Tools in Houthalen, een Europees distributiecentrum voor gereedschappen voor metaalbewerking, sluit eind 2021 de deuren. Die intentie is woensdagochtend tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt. Als de intentie wordt uitgevoerd, verliezen alle 93 medewerkers er hun baan.

Seco Tools European Distribution Center in Houthalen maakt deel uit van Sandvik Machining Solutions, op zijn beurt onderdeel van de Zweedse groep Sandvik. Het bedrijf is sinds 1996 actief in Houthalen ...