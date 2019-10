Bilzen -

Op de Waltwilderstraat in Waltwilder (Bilzen) werd woendagmiddag een waterlek geconstateerd door de buurtbewoners. Het water spoot metersver over de straat, stelt een bewoner van de getroffen straat. De technische dienst van De Watergroep kwam ter plaatse en kon de breuk in de leiding vrij snel localiseren.