Mathieu van der Poel past voor olympisch mountainbike-testevent: “Willen wegseizoen in schoonheid afsluiten”

Mathieu van der Poel zal dit weekend dan toch niet deelnemen aan het olympisch testevent in het mountainbike. In overleg met het management en de performance cel van zijn team Corendon-Circus besloot de Nederlander niet naar Tokio af te reizen om “extra belasting” te vermijden. Van der Poel komt donderdag wel aan de start van de Duitse semiklassieker Sparkassen Münsterland Giro (1.BC).

“Op die manier vermijden we extra belasting voor Mathieu door alweer een wedstrijd op een ander continent en bijgevolg ook weer een jetlag”, licht het ploegmanagement de beslissing om te passen voor Tokio toe. Van der Poel rijdt wel de Sparkassen Münsterland Giro. “We willen Mathieu de kans geven om een uitstekend wegseizoen in schoonheid af te sluiten”, luidt het nog.

Na de Münsterland Giro last Van der Poel een rustperiode in, alvorens hij opnieuw als wereldkampioen het veld zal induiken. Zijn eerste veldrit wordt in principe de Nacht van Woerden op 22 oktober.

Van der Poel kende zondag tijdens het WK in Yorkshire een spectaculaire inzinking in de finale. Zo zag hij zijn kansen op een eerste wereldtitel op de weg in rook opgaan. “Ik heb niet echt een verklaring. Ineens ging het licht uit. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, legde hij uit. Van der Poel werd uiteindelijk 43e, ver achter de verrassende Deense winnaar Mads Pedersen.