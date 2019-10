Terwijl Emiliano Sala overleed en daarna ook zijn vader stierf, blijven Cardiff City en Nantes ruziemaken over centen

Cardiff City wil FC Nantes geen 6 miljoen euro betalen voor de overleden aanvaller Emiliano Sala. De club heeft beslist naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne te stappen om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA aan te vechten.

Cardiff City nam de Argentijnse spits in de winter over van de Franse club. De 28-jarige Sala overleed op 21 januari echter op weg naar Wales, toen een klein vliegtuig waar hij in zat neerstortte. The Bluebirds speelden op dat moment nog in de Premier League, maar zakte op het einde van vorig seizoen naar de Championship.

De clubs probeerden in onderling overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari met de zaak naar de FIFA trok. Het aanvankelijke transferbedrag lag om en bij de 17 miljoen euro. De FIFA oordeelde dat Cardiff daarvan 6 miljoen moest overmaken aan Nantes, maar de Welshe club betwist dat. Volgens hen was Sala op het moment van zijn overlijden niet aangesloten bij het team. Cardiff laat woensdag weten “heel ontgoocheld te zijn door de beslissing van het Players Status Comité”.

“Het lijkt erop dat het comité tot een besluit is gekomen op basis van een beperkt aspect van het volledige dispuut. Er is geen rekening gehouden met alle documentatie die Cardiff aan de FIFA heeft bezorgd”, klinkt het. “Er is duidelijk bewijs dat de transfer nooit volledig is afgerond in overeenstemming met de vele contractuele vereisten die door Nantes waren opgesteld.”