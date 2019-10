Belgen met uithangbord Nina Derwael mikken op olympisch ticket tijdens WK turnen

Vrijdag (4 oktober) begint in het Duitse Stuttgart het WK turnen. Voor België zijn de belangen groot want zowel de jongens als de meisjes hopen zich als team te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Uithangbord Nina Derwael verdedigt haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers.

Op het WK worden nog negen teamtickets verdeeld, op basis van de resultaten na de kwalificaties. De Belgen grepen vorig jaar naast de drie eerste kwalificatieplaatsen (zowel jongens als meisjes) op het WK in Doha. De meisjes werden in Qatar elfde, de jongens negentiende. In Stuttgart is top twaalf nodig.

Naast Derwael maken Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart, Margaux Daveloose en reserve Julie Vandamme deel uit van de WK-selectie. Vaste waarde Axelle Klinckaert ontbreekt door een knieblessure. “We hebben een heel goede voorbereiding van drie maanden achter de rug. Het is ons doel zo dicht mogelijk bij 162 punten te geraken. Met die score zouden we normaal gezien eenvoudig een olympisch teamticket moeten veroveren”, vertelde coach Marjorie Heuls onlangs op een persmoment in Gent.

Foto: BELGA

Bij de jongens moeten Noah Kuavita, Jimmy Verbaeys, Luka Van den Keybus, Maxime Gentges, Daan Kenis en Florian Landuyt het Belgische team naar de Spelen loodsen. “We hebben voor onze ploeg een ambitieus doel voor ogen, namelijk 245 punten. Dat zou een primeur zijn voor ons team, en met dat puntentotaal zal je volgens mij net binnen of net buiten de olympische tickets vallen”, verklaarde coach Koen Van Damme. “We hebben een heel goede voorbereiding achter de rug met verschillende internationale wedstrijden. Het moet dus zeker mogelijk zijn om beter te doen dan op het vorige WK, toen we 19e werden.”

Individueel is het uitkijken naar Nina Derwael. De Limburgse gaat voor een nieuwe wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers. Ze past wel voor de moeilijkere oefening waarbij ze ten val kwam op de Europese Spelen in Minsk. Niettemin moet ze in staat zijn opnieuw een gooi te doen naar goud.

Het WK turnen duurt tot 13 oktober.