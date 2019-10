Hoe je een gezonde blos krijgt met een beetje blush

Vroeger was blush hét product bij uitstek om een beetje kleur op je wangen te krijgen, maar de laatste jaren is het in een vergeethoekje geraakt door de populariteit van highlighing en contouring. Tot nu: veel merken focussen weer op poeders om je te doen ‘blozen’. Anna Petrosian, ervaring als make-upartieste van de sterren, legt uit hoe je te werk gaat.

Wat je moet weten voor je op zoek gaat naar de perfecte blush voor je huidstint, is dat blush en bronzer twee verschillende producten zijn. Blush komt in verschillende soorten roze, rood, perzik en paars en is bedoeld om je gezicht op te helderen. Bronzer herken je aan het aanbod in verschillende tinten bruin en is bedoeld om je gezicht te sculpen en een zonnegloed op de jukbeenderen en slapen te creëren.

De juiste tint

De perfecte tint, die je een natuurlijke blos geeft? Kies die op basis van de kleur die je lippen in het midden hebben. Vervolgens hangt het van de vorm van je gezicht af, om de beste effecten met het product te bekomen.

De juiste tools

Volgens Petrosian kiezen mensen met een normale tot vettige huid het best voor blush in poedervorm, aan te brengen met een pluizige borstel voor het meest natuurlijke resultaat. Wie een drogere huid heeft, opteert beter voor een crèmige blush, makkelijk aan te brengen met de vingertoppen of beautyblender.

Rond gezicht Het laatste wat je wilt, is je gezicht optisch ronder maken. Breng blush aan net onder de appeltjes van je wangen tot aan je haarlijn. Dit geeft meer dimensie aan je gelaat.

Foto: ISOPIX

Hartvormig gezicht Breng de blush aan iets achter de appeltjes van de wangen en blend uit in de richting van de slapen. Hartvormige gezichten (zoals bij Rihanna, red.) zien er vaak sterk of gestructureerd uit. Op deze manier geef je er volgens de visagiste een zachtere toets aan.

Ovaal gezicht Bij deze gezichtsvorm kun je wat spelen met de plaatsing van blush, zolang je maar niet komt waar je bronzer aanbrengt. Bijvoorbeeld: begin in het midden van de wangen en strijk uit in de richting van de oorlellen.

Hoekig gezicht In dit geval is minder, meer. Focus je op de appeltjes van de wangen en werk naar de neus toe om de gezichtsvorm optisch te verzachten. Meer blush kan je gezicht nog hoekiger doen ogen, iets wat je net wilt vermijden.