Okra Linde-Wauberg drie dagen naar Parijs

Linde

Peer - Van 13 tot 15 september maakten de leden van Okra Linde-Wauberg een driedaagse uitstap naar Parijs onder de begeleiding van een goede gids.

"Via Brussel en Bergen en enkele tussenstops reden we rond twee uur Parijs binnen langs de Champs-Elisée, Arc du Triomph en Palace de la Concorde tot aan Place de la Madeleine", vertellen de Okra-leden. "Daar hadden we tot 17 uur vrije tijd om de omgeving te bezoeken. Het openbaar vervoer in Parijs was die dag in staking, wat voor veel verkeerschaos zorgde."

De tweede dag maakten de Okra-leden een rondrit per autobus. De tocht ging onder meer langs La Defence en de moderne hoogbouw zakenkantoren om zo aan te komen aan de Eifeltoren. "In de namiddag genoten we van een boottocht op de Seine. Van daaruit zagen we de zwaar beschadigde Notre-Dame, die toch weeral voor een deel in de steigers staat voor wederopbouw na de grote brand. Ook konden we de vele prachtige gebouwen bewonderen."

"De derde dag maakten we weer met een deskundige uitleg van de gids een grote stadstoer langs verschillende bezienswaardigheden in de binnenstad, om dan aan te komen aan de Mont Martre met de Basilique du Sacre-Coeur. Toen we bijna boven waren (222 treden), werden we teruggestuurd door de politie wegens bomalarm... Iedereen vulde zijn vrije tijd daar in op zijn manier. Drie dagen, mooi weer, fijne groep en we hebben iets van Parijs gezien", besluiten de leden. In de namiddag werd de terugreis aangevat en ’s avonds was iedereen weer veilig thuis.