Vrouw steelt fles Jack Daniels bij Colruyt: “Het was mijn verjaardag”

Maaseik -

Een 22-jarige vrouw uit Maaseik kreeg woensdagochtend een werkstraf van zestig uren en een geldboete van 8.000 euro met uitstel opgelegd. De vrouw werd in 2017 betrapt met drugs. Later dat jaar was ze ook betrokken bij een diefstal bij Colruyt in Bree. “Het was mijn verjaardag”, zo klonk haar excuus.