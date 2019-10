Met de vreemdste schoenen op de catwalk… kun je niet stappen

De Amerikaanse ontwerper Thom Browne staat bekend om zijn extravagante creaties en heeft zijn experimentele reputatie alle eer aangedaan tijdens de meest recente modeweek in Parijs. Daar stelde hij schoenen voor in de vorm van dolfijntjes die uit de golven tevoorschijn komen, waarmee het onmogelijk stappen is.

De modellen die de zware schoenen tijdens het defilé - geïnspireerd op het Frankrijk ten tijde van de Zonnekoning Lodewijk XIV, mochten dragen, hadden eerst en vooral moeite om ze aan te trekken. Vervolgens kwam er voor hen geen loopje op de catwalk aan te pas, maar bleven ze tijdens de show onbeweeglijk staan in de surrealistische creaties.

Redacteurs van modesite WWD zaten in het publiek van modeliefhebbers en omschrijven het tafereel als “hartverscheurend”. Eén model zag zich zelfs genoodzaakt om zichzelf nog voor het einde van de show te bevrijden. Niet enkel in de vrouwencollectie zaten onpraktische hoge schoenen. Ook in de mannen collectie konden modellen niet bewegen in schoenen, gemaakt in de vorm van strandballen.

De schoenen van Browne zijn puur ontworpen voor de show, maar dolfijnen en strandballen komen wel voor in de collecties van de designer. Ze verschijnen onder meer als appliqués op relatief draagbare jasjes en sportieve tassen.