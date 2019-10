Hoe dichter je bij de zee woont, hoe beter voor je gezondheid

Wie dicht bij de zee woont, maakt minder kans om met een depressie of angststoornis geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Exeter University.

Onderzoekers van de Exeter University hebben ontdekt dat wie op zo’n achthonderd meter van het strand woont, minder kans loopt om mentale gezondheidsproblemen zoals depressie of angsten op te lopen. Tijdens hun studie, die werd gepubliceerd in Health and Place, analyseerden ze daarvoor de gegevens van 26.000 Britten die deel hadden genomen aan een officiële nationale rondvraag.

Nadat de mogelijke externe factoren weg waren genomen uit de data, bleek dat mensen die op minder dan een kilometer van de kust wonen 22 procent minder kans maken op het ontwikkelen van angsten en depressies en dat in vergelijking met mensen die op meer dan vijftig kilometer van de zee wonen. Bij gezinnen met lage inkomens steeg die impact zelfs tot 40 procent.

“Ons onderzoek toont voor het eerst aan dat mensen met lage inkomens die dichtbij de kust wonen minder psychische stoornissen vertonen dan hun lotgenoten in het binnenland”, zegt hoofdauteur Dr. Jo Garrett. “Dit moet overheden ertoe aanzetten de kustregio’s meer uit te spelen.”