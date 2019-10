Intersportif Immo nv heeft plannen om zijn golfterrein ‘Golfforum Lummen’ uit te breiden met zes holes. Het uitbreidingsgebied ligt in een oksel van het Klaverblad, net boven de bestaande golf. Een milieurapport moet nu eerst de effecten op natuur en omgeving in kaart brengen.

Het bestaande golfterrein is in 1993 aangelegd op de zuidflank van de Molemseberg en telt negen holes. Het terrein is 12,5 hectare groot. De uitbreiding is gepland ten noorden van de bestaande golf, in ...