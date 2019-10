Mode Louis Vuitton sluit de modeweken af in belle-époquestijl

Na New York, Londen en Milaan werden de hectische modeweken voor de lentecollecties van 2020 afgesloten in Parijs en wel op de binnenplaats van het Louvre met het defilé van Louis Vuitton, het populairste luxemerk van het moment. Creatief directeur Nicolas Ghesquière was in zijn teletijdmachine gestapt en had een collectie uit zijn hoed getoverd die sterk werd beïnvloed door de belle époque, de Franse periode eind negentiende en begin twintigste eeuw. Zo waren er art-nouveauprints te zien, pofmouwen, geschilderde bloemen en de typische kapsels uit die tijd. “Het gaat om een deel van de Franse geschiedenis die zeer interessant was op het vlak van kunst en ook wat betreft de emancipatie van de vrouw”, zei Ghesquière achteraf. Het enthousiasme van die tijd werd ook weerspiegeld door de vele kleurencombinaties die op de catwalk te zien waren. Een vrolijke afsluiter.