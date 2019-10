Zoon van vermoorde vrouw na bekentenis seriemoordenaar: “Goed dat ze hem na al die jaren toch te pakken hebben”

De Antwerpse glazenwasser Stephaan Du Lion (55) heeft vier moorden op vrouwen bekend. Het vierde slachtoffer van Stephaan Du Lion was Maria ‘Mia’ Van den Reeck uit Borgerhout. Zij werd in 1994 gewurgd en vermoord in haar woning aan de Stenenbrug. Haar zoon is verrast, maar reageert opgelucht op de bekentenis van Du Lion.