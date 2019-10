Nut en Sport Rekem gul met pluimen

Opgrimbie

Maasmechelen - De "Raskonijn en Pluimveeclub Nut en Sport Rekem" beschikt over enkele bijzondere medewerkers en drukte haar waardering uit met een geschenk en een dikke pluim.



Verenigingen draaien op het enthousiasme en de trouw van hun leden. Als je met terechte fierheid mag stellen dat jouw club al 62 jaar bestaat en er telkens in slaagt jaarlijks een prachtige show te presenteren, dan duidt dat op de aanwezigheid van hondstrouwe medewerkers. De term “honds” is hier misschien minder geschikt want “Nut & Sport Rekem” mikt uitsluitend op het raskonijn en pluimvee. Materiaal genoeg dus om hier en daar een pluim te pikken en op de hoed van enkele drijvende krachten te steken.

Zo bijvoorbeeld die van Herman Vanhengel. Deze stuwende kracht is bij elke activiteit of tentoonstelling als eerste present en sluit als laatste de deur. Herman mag dan al 87 jaar zijn, hij blijft een autoriteit inzake topdieren van het ras Nederlandse langoor.

De club is terecht fier dat ze beschikt over twee allround keurmeesters in de categorie raskonijnen. André Panis staat bijvoorbeeld al 35 jaar aan de keurtafel en Guido Gilissen wordt daar al 25 jaar voor gewaardeerd. Beide keurmeesters zitten zowaar in de nationale standaardcommisie. Het is daar dat de beschrijvingen van de konijnenrassen in stand gehouden of aangepast worden. Dar wordt ook gewaakt over het levend erfgoed waar tegenwoordig veel over gesproken word.

Er zijn meer dan 200 jaar geleden heel wat konijnenrassen ontstaan in Vlaanderen, en uitgezwermd over de hele wereld. We denken dan aan bv. de Vlaamse reus , het Belgisch haaskonijn, e.d.

De club Nut & Sport Rekem draagt er zo toe bij de met uitsterven bedreigde rasdieren met typische Belgische eigenschappen in stand te houden. In het teken van “Wereld Dieren Dag” presenteert de Raskonijn en Pluimveeclub Nut en Sport Rekem op 5 en 6 oktober topdieren in Zaal Kleinveld te Rekem. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om enkele zeer verdienstelijke leden een pluim toe te kennen.

Foto v.l.n.r. : Guido Gilissen, Herman Vanhengel, André Panis