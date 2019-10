Slecht nieuws voor Beyoncé: haar vader heeft borstkanker

Mathew Knowles is het brein achter Destiny’s Child, de band die Beyoncé als tiener beroemd maakte. Hij was ook een tijdlang de manager van zijn andere zingende dochter, Solange. Uit het fragment dat ‘Good morning America’ dinsdag al vrijgaf, wordt niet duidelijk hoe lang hij al ziek is en om welke vorm van behandeling hij ondergaat.

Mathew was tot 2011 getrouwd met Tina Knowles, Beyoncé’s moeder. Hun huwelijk hield 31 jaar stand. Allebei zijn ze ondertussen hertrouwd.

Borstkanker bij mannen is een zeldzame ziekte, maar het aantal mannen dat met de ziekte wordt geconfronteerd neemt de laatste jaren gestaag toe en ligt nu iets boven de honderd nieuwe diagnoses per jaar. De gemiddelde leeftijd van een man met borstkanker ligt tussen 60 en 65 jaar, dus gemiddeld vijf jaar later dan die van de vrouw.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb