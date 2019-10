Lommel - Zaterdag 28 september speelde Hand in Hand in het Guislain Museum in Gent in het kader van de Dag van de vrijwilliger, de 135ste voorstelling van ‘Leven in 3 dagdelen’.

Zoals bij elke opvoering was ook hier weer een geëmotioneerd publiek en achteraf veel felicitaties voor de spelers. Binnenkort is de groep ook weer te zien in Lommel. Op 6 november speelt Hand in Hand in het Cultureel Centrum Adelberg een namiddag- en een avondvoorstelling.