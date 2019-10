Levi’s brengt samen met Google slim jeansjasje uit

Bijna twee jaar na zijn eerste ‘smart jeans’ brengt Levi’s in ­samenwerking met Google een nieuwe jeansjas op de markt waarmee je je smartphone kunt bedienen terwijl die in je jas blijft zitten.

De jas beschikt over een ‘slimme’ linkermouw, waarin de Jacquard - een ‘tag’ kleiner dan een stuk kauwgom - is verwerkt. Het volstaat er met je hand over te swipen of erop te tikken om bijvoorbeeld een oproep te beantwoorden, muziek af te spelen of je berichten te beluisteren.

“De technologie is kleiner, discreter, betaalbaarder en nuttiger geworden”, zegt Paul Dillinger van Levi’s.

De Levi’s Trucker Jacket with Jacquard komt in twee versies van 181 en 248 euro, binnenkort verkrijgbaar in een ­selectie ­Levi’s-boetieks.