Pelt -

De brandweer is woensdagvoormiddag opgeroepen voor een brandje in een appartement in de Bemvaartstraat. In de kelder was er vuur ontstaan in de elektriciteitskast. De vlammen waren al geblust voor de hulpdiensten aankwamen. De schade bleef beperkt. De kelderruimte werd door de brandweermannen geventileerd.