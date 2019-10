1.260 euro meteen te betalen na positieve alcoholtest: een op tien onder invloed van drugs of alcohol

Riemst / Hoeselt -

Een Nederlander heeft dinsdagnacht meteen en boete van 1.260 euro moeten betalen nadat bij een alcoholtest bleek dat hij geïntoxiceerd was. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De politie stond tussen 20 uur ’s avonds en 3 uur ’s ochtend op de Tongersesteenweg in Riemst en op de Bilzersteenweg in Hoeselt opgesteld.