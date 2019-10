“Kylie Jenner en Travis Scott hebben na bijna drie jaar punt achter hun relatie gezet”

De laatste keer dat Kylie Jenner (22) en rapper Travis Scott (28) samen in de openbaarheid werden gezien dateert al van 27 augustus en ook op hun sociale media is het verdacht stil, entertainmentwebsite TMZ meldt dan ook dat de twee uit elkaar zijn.

Kylie Jenner en Travis Scott begonnen in april 2017 met elkaar te daten en in februari 2018 werden de twee ouders van dochtertje Stormi. Naar verluidt zou het sterrenkoppel nu echter een punt achter zijn relatie hebben gezet. De laatste keer dat ze samen werden gezien, was bij de première van de Netflix-documentaire ‘Look mom I can fly’ over de rapper.

Volgens enkele bronnen die TMZ kon spreken hebben de twee “al een tijdje geprobeerd om de relatie te doen werken, maar hebben ze enkele weken geleden al besloten dat ze elk hun eigen weg zouden gaan”. Nochtans is het niet de eerste keer dat ze een tijdelijke pauze inlassen, maar dit keer zou de breuk ernstiger zijn. Ze zullen het co-ouderschap delen en “Stormi blijft hun nummer één prioriteit”, klinkt het nog.

Kylie zou in elk geval alleen aanwezig geweest zijn op het huwelijk van Justin Bieber en Hailey Baldwin en had haar dochtertje meegenomen als plus one, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite verder nog. Ze deelde in elk geval een foto van hen samen op Instagram.