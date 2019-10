“Nachten wakker gelegen over beste keuze voor partij”, zegt Crevits

Hilde Crevits heeft “nachten wakker gelegen” over wat de beste keuze zou zijn voor de partij: opnieuw in de Vlaamse regering stappen of meedingen naar het CD&V-voorzitterschap. Ze belooft alvast haar “volle gewicht” in de schaal te werpen om de partij verenigd te houden, “en dat kan ook vanuit de regering”, verklaarde Crevits woensdag in “De Ochtend” op Radio 1.