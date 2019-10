Liesbeth Homans van ‘leading lady’ in de regering naar eerste burger van Vlaanderen

Liesbeth Homans wordt de nieuwe minister van Wonen, Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering. De 41-jarige Antwerpse politica is sinds 2009 bezig aan een steile opmars in haar partij en in de Vlaamse politiek. Als bekroning voor die gestage klim krijgt de trouwe rechterhand van N-VA-voorzitter Bart De Wever nu een Vlaamse ministerspost.