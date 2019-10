Didier Reynders wil Europees Parlement overtuigen als eurocommissaris voor Justitie

Straks om 9 uur wordt Didier Reynders in het Europees Parlement verwacht voor zijn hoorzitting als toekomstig Europees commissaris voor Justitie. Door de bevoegde commissies zal hij drie uur lang aan de tand gevoeld worden over zijn plannen voor een mechanisme om de naleving van de rechtsstaatprincipes in alle Europese landen te monitoren, maar ook over onderwerpen als consumentenbescherming en justitiële samenwerking mag hij vragen verwachten.