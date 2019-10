Anuna De Wever vertrekt op lange zeiltocht naar Brazilië

Anuna De wever en Adélaïde Charlier, de twee boegbeelden van Youth for Climate Belgium, vertrekken woensdagmiddag vanuit Amsterdam op hun Sail to the Cop, een reis die hen per zeilboot naar de klimaatconferentie COP25 in Chili brengt. Samen met een dertigtal geëngageerde Europese jongeren zullen ze meerdere weken onderweg zijn en werken aan de klimaattransitie die de wereld moet ondergaan.