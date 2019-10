Baby Pia klaar voor levensreddende prik: “Enorme opluchting”

Baby Pia is niet resistent tegen de levensreddende prik die ze zal krijgen. Ze maakt ook geen antistoffen aan die de werking van Zolgensma, het peperdure medicijn dat haar leven moet redden, zouden kunnen tegengaan. “Een enorme opluchting”, zegt haar mama Ellen De Meyer. “De kans was klein, maar je weet nooit. Zolang je het niet zeker weet, is het bang afwachten.”