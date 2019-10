Ellenlange gangen, verlicht door felle tl-lampen. Temperaturen die de hittegolf van de voorbije zomer overschrijden. En camera’s. Maar niet degene waar Wim Opbrouck en de zijnen wekelijks voor staan in de baktent, wel bewakingscamera’s. We zijn immers in het penitentiair complex van Brugge, waar zo meteen een heuse bake-off plaatsvindt.