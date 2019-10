Liefst elf WorldTour-ploegen stappen naar de Europese Commissie tegen “misbruik” UCI

Velon heeft een antitrust-klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de Internationale Wielerunie (UCI). Volgens de belangenorganisatie, die elf WorldTour-formaties verenigt, misbruikt de UCI haar macht om nieuwe regels in te voeren die vooral de eigen zakelijke belangen dienen. Dat maakte Velon dinsdag bekend in een persbericht.

Volgens Velon, dat sinds 2017 zelf de Hammer Series probeert de lanceren, fnuikt de UCI elk constructief overleg om vooral de eigen belangen te dienen. De UCI wordt ervan beschuldigd zijn reglementaire macht en politieke invloed gebruikt te hebben om de commerciële activiteiten van Velon op “illegale en incorrecte wijze” te boycotten. Zo moest Velon van de UCI in februari de naam Hammer Series aanpassen, op straffe van schrapping uit de wielerkalender in 2020.

In een persbericht verwijst Velon ook naar nieuwe technische regelgeving, waardoor wedstrijddata van renners in de portefeuille van de UCI en de organisatoren komen te zitten. “Maar verschillende stakeholders zijn niet geraadpleegd over die regels. Zelfs de eigen commissies waren niet op de hoogte”, luidt het. Velon heeft naar eigen zeggen gepoogd om een constructieve dialoog aan te gaan, maar dit weigert het hoogste wielerorgaan.

Bij Velon zijn elf WorldTour-ploegen aangesloten: BORA-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick-Step, EF Education First, Mitchelton-Scott, Team Ineos, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Jumbo-Visma, Team Sunweb en Lotto Soudal. De elf teams verklaarden zich op 20 september unaniem akkoord met de antitrust-klacht.