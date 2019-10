Semiklassieker Binche-Chimay-Binche herdenkt Frank Vandenbroucke, die tien jaar geleden stierf

De semiklassieker Binche-Chimay-Binche (1.1) staat volgende dinsdag (08/10) in het teken van de 10-jarige verjaardag van het overlijden van Frank Vandenbroucke. De ex-renner stierf op 12 oktober 2009.

De wedstrijd telt 198 kilometer, met start op de Grote Markt in Binche waar afgelopen zomer ook de derde etappe van de Ronde van Frankrijk vertrok. In Binche eindigt de koers met vier lokale ronden. Vorig jaar won de Nederlander Danny Van Poppel.

In totaal 21 ploegen tekenen present, waarbij WorldTour-formatie Trek-Segafredo. De Deen Mads Pedersen is opgenomen in de voorselectie.

Deelnemende ploegen:

WorldTour: AG2R-La Mondiale, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Katusha-Alpecin, Lotto Soudal, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo

Procontinentaal: Arkea-Samsic, Cofidis, Corendonk, Israel Academy, Total-Direct Energie, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Vital Concept, Wanty-Gobert, Wallonie-Bruxelles

Continentaal: Beat Cyling Club, Cibel-Cebon, Iam, Leopard.

Palmares sinds 2010:

2010: Elia Viviani (Ita)

2011: Rüdiger Selig (All)

2012: Adam Blythe (GBr)

2013: Reindardt Janse van Rensburg (ZAf)

2014: Zdenek Stybar (Tsj)

2015: Ramon Sinkeldam (Ned)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2017: Jasper De Buyst (BEL)

2018: Danny Van Poppel (Ned)