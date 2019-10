Spelers Club Brugge zijn fier op gelijkspel maar… “Het is jammer dat we nog twee punten laten liggen”

De spelers van Club Brugge verlieten Bernabeu met een dubbel gevoel: blij met het onverwachte punt maar ook beseffend dat een absolute stunt binnen handbereik lag. Dit Madrid was te kloppen.

Met twee goals was Emmanuel Dennis de belangrijkste speler bij de Bruggelingen op het veld van de Spaanse grootmacht. “Het gevoel kon beter want we wilden de drie punten”, sprak de Nigeriaan. “Iedereen verwachtte dat zij makkelijk zouden winnen, maar we kwamen 0-2 voor. Dan is het jammer dat je toch nog twee punten laat liggen. Mijn goals? Bij die eerste wou ik de bal eigenlijk controleren, om de bal rustig binnen te leggen. Maar mijn lichaam was me te snel af. (glimlacht) Bij de tweede dacht ik plots dat het beter was om te chippen. Jammer dat ik er geen drie kon maken, dat had ook gekund. Maar bij die grote kans na rust mistrapte ik me een beetje. Of ik nu twee tattoos zal zetten? Ik was ermee aan het lachen voor de camera’s, maar wie weet doe ik het wel.” (grijnst)

Mignolet: “Fier zijn”

Ook Simon Mignolet speelde een sterke wedstrijd: “Een punt in Real, dan moet je trots en fier zijn”, analyseerde het Brugse sluitstuk. “Maar als je 0-2 leidt, dan wil je de drie punten halen. Je weet dat ze kunnen scoren en dat deden ze ook maar we zijn rustig gebleven.”

Conclusie? Mignolet: “We mogen fier zijn met de match die we hebben gespeeld. We hebben tegen Galatasaray en Real getoond dat we terecht in de Champions League staan en dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden. Maar we hadden na twee matchen gewoon aan de kop kunnen staan van onze groep met zes op zes, dat is ook waar.”

Collega-doelman Thibaut Courtois werd aan de rust vervangen. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Hopelijk is alles okay, ik hoop Thibaut na de wedstrijd nog te zien.”