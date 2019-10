Gelijkspel op het veld van Real Madrid en toch moet Club Brugge balen

Club Brugge heeft in zijn tweede match van de groepsfase van de Champions League 2-2 gelijk gespeeld op het veld van Europese grootmacht Real Madrid. Een heuse stunt, al had die eigenlijk nog veel straffer kunnen zijn want Club Brugge stond tot in de 84e minuut 1-2 voor in de Spaanse hoofdstad. Een rode kaart voor Ruud Vormer, gevolgd door de gelijkmaker van Vinicius gaven de bijzonder straffe prestatie van blauw-zwart nog een zuur randje. Club Brugge houdt Real wel achter zich in de stand.