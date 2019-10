Een dag na de voorstelling van het regeerakkoord, spraken wij met CD&V-voorzitter Wouter Beke en Zuhal Demir van N-VA. “De campagne is voorbij en we werken samen in het belang van de provincie. We hebben ook een trouwe bondgenoot gehad aan Jan Jambon die in Genk is opgegroeid”, klinkt het bij Demir.