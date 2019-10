Al tien wildcrossers gevangen met fuik

Hasselt / Lommel / Hamont-Achel -

Twee Nederlanders en een 65-jarige man uit Mol riskeren boetes tot 8.000 euro nadat het Agentschap Natuur en Bos ze had betrapt op wildcrossen in natuurgebied. Ze reden recht in een meterslange fuik en konden geen kant meer uit. Dinsdag verschenen ze in de Hasseltse correctionele rechtbank.