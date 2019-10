Van Magaluf tot Gambia: faillissement Thomas Cook blijft slachtoffers eisen

22 miljoen klanten per jaar, 21.000 werknemers, eigenaar van 117 vliegtuigen en 186 hotels in 16 verschillende landen. Geen wonder dat de gevolgen van het faillissement van Thomas Cook over de hele wereld gevoeld worden. De ondergang van de oudste touroperator ter wereld zal vooral gevoeld worden op de reisbestemmingen waar al die toeristen hun geld uitgaven. En dreigt zo wereldwijd economische gevolgen te hebben.