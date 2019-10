HasseltHet Hasseltse stadsbestuur onderzoekt of er in alle ontmoetingscentra een ‘alcoscan’ kan komen die aangeeft of je te veel hebt gedronken om met de auto te rijden. De eerste alcoholtester staat vanaf nu in het Jenevermuseum. Iedereen kan daar gratis blazen. “Genieten maar zonder overconsumptie. Dat is de boodschap”, zegt schepen Joost Venken.