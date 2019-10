Experimentele Red Lions verliezen tweede oefeninterland tegen India

De Belgische hockeymannen (FIH 2), die vooral speelden met beloften, hebben dinsdag een oefeninterland in Wilrijk tegen India (FIH 5) met 1-2 verloren. Enkele dagen geleden gingen de experimentele Red Lions al met 0-2 de boot in tegen de Indiërs.

Amit Rohidas (10. pc) en Simranjeet Singh (52.) scoorden voor India, Felix Denayer (33. pc) prikte tussendoor tegen voor België. Van de Europese kampioenenploeg kwamen alleen Arthur Van Doren, Sébastien Dockier, Emmanuel Stockbroekx, Felix Denayer, Simon Gougnard en Arthur De Sloover in actie. Op 3 oktober kijken beide landen mekaar opnieuw in de ogen, weer in Wilrijk.

De Red Lions hebben na hun Europese titel hun olympische ticket op zak en richten hun blik nu al volledig op Tokio 2020. Op 8 oktober volgt nog een experimentele interland tegen Frankrijk (FIH 12) in Rijsel, maar nadien start de voorbereiding echt. De Lions oefenen dan nog tegen Ierland (FIH 13) op 15 oktober in Waver en Argentinië (FIH 4) op 23 oktober in Brasschaat.