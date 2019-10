Club Brugge speelt vanavond in het Santiago Bernabeustadion zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Real Madrid is uiteraard de favoriet vooraf, maar Club Brugge mag wel stilletjes hopen op een verrassing. De Madrileense motor sloeg dit seizoen immers nog niet echt aan, terwijl Club afgelopen weekend in de competitie nog brandhout maakte van KV Mechelen (0-5). Volg de wedstrijd hier live vanaf 18.55 uur.