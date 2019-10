Maaseikse handelaar riskeert zes maanden cel omdat hij te veel vuurwerk verkocht

Maaseik -

Een 56-jarige Nederlandse vuurwerkhandelaar uit het Antwerpse Retie riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 3.000 euro omdat hij in zijn winkel in Maaseik per klant meer vuurwerk verkocht dan de toegelaten hoeveelheid van een kilogram explosieve stof. “Door deze regelgeving zou heel de branche failliet gaan. Dit is quasi een verbod opleggen”, reageerde hij voor de Tongerse rechter.